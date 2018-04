EGIDE : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2017

EGIDE annonce la mise à disposition

de son rapport financier annuel 2017

Trappes, le 30 avril 2018, 18 :30 (CET)

Egide met à la disposition du public son rapport financier annuel au 31 décembre 2017, qui peut être consulté sur le site internet de la société : www.egide-group.com .

Les documents suivants, diffusés au titre de l'article 222-3 du Règlement Général de l'AMF concernant l'information réglementée, sont intégrés dans le rapport financier annuel :

1. L'attestation du responsable du rapport,

2. Le rapport d'activité de l'exercice 2017,

3. Les comptes consolidés de l'exercice 2017,

4. Les comptes annuels de l'exercice 2017,

5. Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et sociaux,

6. Le rapport de vérification des informations RSE par l'organisme tiers indépendant.

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, .). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification OSEO d'entreprise innovante le 30 juillet 2015

Système de management qualité et environnement certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2004

EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 - Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID

CONTACTS

EGIDE - Direction financière - Philippe Lussiez - +33 1 30 68 81 00 - plussiez@fr.egide-group.com

INBOUND CAPITAL - Relations investisseurs - Frédéric Portier / David Chermont - +44 7802 533333 - fportier@inbound.capital

FIN'EXTENSO - Relations presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

