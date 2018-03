EGIDE : Résultats annuels 2017

Trappes, Bollène, Cambridge & San Diego, 27 mars 2018 - 19h00 (CET)

Résultats annuels 2017

Chiffre d'affaires 2017 : 30,89 M€, + 39,4 % par rapport à 2016 et + 3,5 % en base comparable 1

EBITDA 2017 : + 0,40 M€ vs 0,11 M€ en 2016

Résultat net 2017 : - 0,51 M€

2018 : bien orientée pour l'amélioration des résultats

Les résultats présentés sont des états financiers consolidés non audités pour 2017, mais revus par le comité d'audit du 23 mars 2018 ; les travaux d'audit sont en cours de finalisation.

En millions d'euros, en IFRS FY 2016 FY 2017 * Proforma FY 2017** Chiffre d'affaires 22,17 30,89 30,89 Excédent brut d'exploitation + 0,11 + 0,40 + 0,65 Résultat opérationnel (0,56) (0,86) (0,61) Résultat financier (0,13) (0,75) (0,62) Impôt différé actif 0,00 + 1,10 + 1,10 Résultat net (0,69) (0,51) (0,13)

* non audité ** hors éléments non récurrents

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE 2017

Le chiffre d'affaires consolidé non audité du groupe Egide est en croissance de + 39,4% à 30,89M€ sur l'année 2017 malgré l'impact des effets de change et un contexte difficile aux Etats-Unis. A périmètre et effets de change constants la croissance du chiffre d'affaires 2017 est de + 3,5 %. L'intégration réussie de Santier au 1er mars 2017 permet d'afficher une contribution de 26,2 % au chiffre d'affaires total 2017 et les ventes réalisées par les filiales représentent désormais 49,6 % du chiffre d'affaires total du groupe sur l'année, contre 36,3 % en 2016.

En 2017, les taux de change ont impacté la consolidation au niveau de la conversion du chiffre d'affaires des filiales américaines avec un taux de change à 1,129 en moyenne sur l'année 2017 (1,107 en 2016) et un budget 2017 qui tablait sur un dollar à 1,05. Sur le seul 4ème trimestre, cette variation a impacté négativement le chiffre d'affaires à hauteur de 3,9 %.

RésultatS AU 31 décembre 2017

Résultat opérationnel

L'exercice 2017 affiche une perte opérationnelle de 0,86 M€ (contre 0,56 M€ en 2016). Le taux de consommation matière baisse légèrement à 40 % du chiffre d'affaires. Les coûts de personnel sont en hausse (passant de 41 % à 43 %), notamment à cause de l'augmentation ponctuelle des contrats à durée déterminée chez Egide SA pour la production des composants à forts volumes pour l'optronique. Les coûts fixes, à périmètre constant, s'accroissent légèrement tandis que les dotations aux amortissements ont augmenté, dues à l'entrée de Santier dans le périmètre du groupe mais également suite aux investissements réalisés en 2017 tant à Bollène qu'à Cambridge. Les dépenses de recherche et développement, intégralement passées en résultat, se sont élevées à 1,1 million d'euros (contre 1,0 million en 2016).

Au cours de l'exercice, l'excédent brut d'exploitation (EBE) du groupe a été affecté par les éléments suivants : chez Egide SA, une augmentation des dépenses de personnel et d'installation de petits équipements pour servir les futurs marchés des composants optroniques pour les data-centers ; chez Egide USA, la clôture du programme SFW par le client Textron ainsi que les retards pris dans la qualification des produits HTCC pour les marchés militaires de l'imagerie thermique ; enfin chez Santier, des performances tant en termes de chiffre d'affaires que de résultat au-delà des attentes. Ainsi, l'EBE du groupe en 2017 affiche une croissance par rapport à celui de l'année passée, à 0,40 M€. Hors éléments non récurrents (0,25 M€) déjà présents partiellement au premier semestre 2017, l'EBE de l'année termine à 0,65 M€, contre 0,11 M€ en 2016.

Résultat financier et résultat net

Les coûts de financement liés à l'utilisation de sociétés de factors chez Egide SA et aux intérêts d'emprunts payés par Egide USA et Santier, ont augmenté significativement à 0,31 M€. Les variations de la parité Euro / Dollar au cours de l'exercice ont également généré une perte de change de 0,31 M€ au niveau du groupe. Enfin, la mise en place en début d'année entre Egide USA et Midcap Business Partners d'une ligne de financement, en remplacement de celle avec Bank of America, a induit des coûts non récurrents de 0,13 M€. L'ensemble de ces éléments affiche une perte financière globale de 0,75 M€ au 31 décembre 2017.

Les profits attendus à l'avenir chez Santier et chez Egide USA, toutes deux filiales d'Egide USA LLC, ont conduit à l'activation des impôts différés actifs basés sur les reports déficitaires cumulés antérieurement par Egide USA. Ainsi, un produit d'impôt de 1,1 M€ a été enregistré à la clôture de l'exercice 2017 ; il s'imputera sur les impôts futurs à payer par Egide USA LLC.

La perte nette de l'exercice 2017 est donc de 0,51 M€, en légère amélioration par rapport à celle de l'année précédente qui était de 0,69 M€. Hors les éléments non récurrents mentionnés ci-avant, la perte nette aurait été de 0,13 M€.

Bilan consolidé au 31 décembre 2017

ACTIF PASSIF Immobilisations 7,98 Capitaux propres 12,68 Impôt différé actif 1,10 Provisions 0,69 Stocks, clients et autres débiteurs 13,50 Dettes financières (+/- 1 an) 6,98 Trésorerie 2,99 Fournisseurs et autres créditeurs 5,22 TOTAL 25,57 TOTAL 25,57

L'entrée de Santier Inc. dans le périmètre du groupe a généré la création d'actifs incorporels d'une valeur de 1,29 M€ (dont plus d'un million de goodwill affecté au titre de la marque, de la technologie et des relations clients). Pour mémoire, cette acquisition avait été financée par une augmentation de capital de 8,2 M€ réalisée en début d'année 2017. Par ailleurs, la société a émis en novembre un emprunt obligataire simple de 0,9 M€, remboursable mensuellement sur 4 ans. Enfin, Santier a obtenu un prêt bancaire d'un montant de 0,7 M€ auprès d'une banque californienne, afin de financer son développement.

Le besoin en fonds de roulement ressort à 83 jours de chiffres d'affaires, hors créances d'impôts et compte tenu d'un chiffre d'affaires de Santier réalisé sur 10 mois en 2017.

PERSPECTIVES 2018

En début d'année, deux nouveaux directeurs ont rejoint le groupe : Eric Delmas en qualité de directeur du site de Bollène et Chris Kvitek en qualité de directeur du site de San Diego.

A Bollène, les efforts continueront d'être portés sur l'amélioration des rendements et de la productivité, tandis que les qualifications de boitiers haut débit pour les data-centers, utilisant les installations mises en place en 2017, se poursuivront.

A Cambridge, le développement de la ligne de production de céramique HTCC s'accélèrera, notamment grâce à la signature d'un contrat d'assistance validé par le Département d'Etat américain qui facilitera les échanges techniques avec les équipes de Bollène.

Un bon niveau de commandes de produits céramique HTCC a déjà été enregistré ($800k), avec des livraisons prévues au cours de l'exercice.

Santier va augmenter ses capacités de production grâce à l'acquisition de nouvelles machines d'usinage et de contrôle, ce qui améliorera également la productivité.

Une nouvelle direction des approvisionnements au niveau du groupe a été confiée à Didier Martin, afin d'optimiser les achats de chacune des entités et de développer les synergies avec Santier par l'utilisation des composants fabriqués par la filiale.

Enfin, les efforts commerciaux vers les pays d'Asie vont s'intensifier, dans le domaine de l'imagerie thermique en Chine et des hyperfréquences en Inde.

Jim Collins, Président directeur général du groupe, commente : "Les résultats de l'exercice 2017 sont en ligne avec nos objectifs qui visent à retrouver la rentabilité et à changer la culture d'Egide. L'intégration de Santier a été extrêmement positive et la ligne de production de céramique HTCC chez Egide USA porte ses fruits en termes de commandes. Si l'on ajoute l'arrivée des nouveaux directeurs en début d'année, le groupe est bien positionné pour tirer les bénéfices des investissements effectués sur les 3 sites de production. Nous attendons un exercice 2018 encore en amélioration, dans la continuité des années 2016 et 2017. »

CALENDRIER FINANCIER

13 avril 2018 : chiffre d'affaires T1-18

Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group. com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Infrarouge, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, .). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification OSEO d'entreprise innovante le 30 juillet 2015

Système de management qualité et environnement certifié ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004

EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 - Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID

