EGIDE : a amélioré ses résultats en 2017

Egide a réduit sa perte nette en 2017, passée de -690 000 à -510 000 euros. Les comptes du fabricant de boitiers hermétiques pour des composants sensibles intègrent des éléments exceptionnels significatifs (coûts de financement de 310 000 euros, variations de changes de 310 000 euros, mise en place d'une ligne de financement avec Midcap Business Partners pour 130 000 euros). Hors ces éléments non récurrents, la perte nette d'Egide aurait été de -130 000 euros. De son côté, l'excédent brut d'exploitation du groupe est passé de 110 000 à 400 000 euros.Enfin, le chiffre d'affaires annuel d'Egide a progressé de 39,4% à 30,89 millions d'euros. A périmètre et effets de change constants, la croissance du chiffre d'affaires 2017 est de 3,5 %. L'intégration réussie de Santier au 1er mars 2017 permet d'afficher une contribution de 26,2% au chiffre d'affaires total 2017 et les ventes réalisées par les filiales représentent désormais 49,6% du chiffre d'affaires total du groupe sur l'année, contre 36,3% en 2016."L'intégration de Santier a été extrêmement positive et la ligne de production de céramique HTCC chez Egide USA porte ses fruits en termes de commandes. Si l'on ajoute l'arrivée des nouveaux directeurs en début d'année, le groupe est bien positionné pour tirer les bénéfices des investissements effectués sur les 3 sites de production. Nous attendons un exercice 2018 encore en amélioration, dans la continuité des années 2016 et 2017", a déclaré Jim Collins, Président directeur général d'Egide.