EGIDE : a enregistré 8,5% de croissance organique au premier trimestre

Egide a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,03 millions d'euros au premier trimestre 2018, en croissance de 24,5%. A périmètre comparable et à taux de change constant, les ventes du premier trimestre affichent une croissance de 8,5%. Hors variation des taux change (1,22934 vs 1,06473), les ventes du premier trimestre auraient été de 8,7 millions d'euros. "L’impact positif de l’intégration de Santier sur les ventes du groupe se confirme, tout comme la croissance des ventes céramique HTCC d’Egide USA", commente le fabricant de boitiers hermétiques pour composants sensibles.Pour rappel, Santier a intégré le groupe Egide le 28 février 2017. Au premier trimestre 2018, seul le mois de mars a été retenu pour le calcul de la variation des ventes de Santier à base comparable.Pour 2018, Egide, s'appuyant sur un bon carnet de commandes, table sur une poursuite de la croissance organique au niveau du groupe, malgré un ralentissement de la croissance en Europe depuis le début de l'année et les effets de change négatifs. En particulier, l'activité céramique HTCC aux Etats-Unis a enregistré un niveau de commandes "très satisfaisant" de 800 000 dollars à ce jour."Le climat des affaires en Amérique du Nord, notamment sur les segments de marchés visés par les entités américaines du groupe, est en amélioration par rapport à l'année passée, en raison des nouvelles dépenses votées au niveau fédéral ainsi que des récentes dispositions fiscales", conclut Egide.