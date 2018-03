EGIDE : nomination de Chris Kvitek à la direction de l'usine de San Diego

San Diego, CA, USA - 14 mars 2018 18 :30 (CET)

SANTIER Inc. annonce la nomination de Chris Kvitek

à la direction de l'usine de San Diego

Santier Inc., une société du groupe Egide, annonce la nomination de Monsieur Chris KVITEK en tant que Directeur du site de San Diego. Il succède à Monsieur Mansoor MOSALLAIE, qui a quitté le groupe pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.

Mr. KVITEK sera responsable des activités de fabrication des matériaux à haute conductivité thermique et des ensembles hermétiques mais également de l'usinage, de l'électro-érosion (EDM) et du traitement de surface.

Sa mission sera de poursuivre et d'accélérer l'amélioration des performances opérationnelles de l'usine de San Diego en matière de qualité, de livraison et de rentabilité. Il devra également développer les compétences du site avec les procédés actuellement mis en oeuvre et proposer aux autres entités du groupe de les fournir en composants.

Mr. KVITEK et sa famille vivent dans la région de San Diego.

" L'arrivée de Chris renforce notre équipe de direction avec un nouveau membre dont les références et les compétences sont d'indéniables atouts. Je suis impatient de voir ce potentiel mis au service de notre site de San Diego, d'autant que nous souhaitons développer le savoir-faire et les capacités de production de Santier. » déclare Jim COLLINS, Président Directeur Général d'Egide.

Biographie Chris KVITEK https://www.linkedin.com/in/chris-kvitek-mba-b44026b3/

Double formation MBA + Ingénieur diplômé de l'université Northern Illinois.

Chris KVITEK a commencé sa carrière en 1993 en tant qu'ingénieur de production dans l'industrie automobile. Il a ensuite été promu à différents niveaux de direction avant d'être nommé Directeur d'usine d'un constructeur de moteurs à gaz et diesel. En 2010, il s'installe à San Diego pour rejoindre l'industrie aérospatiale en tant que Directeur des opérations chez Senior Aerospace Products, Inc. En 2016, il devient Directeur Général de l'activité Refroidissement cryogénique de L-3 Communications, acteur important sur le marché américain de l'imagerie thermique qui fournit des refroidisseurs cryogéniques pour des applications tant civiles que militaires.

CALENDRIER FINANCIER

27 mars 2018 : résultats 2017 (après bourse)

Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Infrarouge, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, .). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification OSEO d'entreprise innovante le 30 juillet 2015

Système de management qualité et environnement certifié ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004

EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 - Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID

CONTACTS

EGIDE - Direction financière - Philippe Lussiez - +33 1 30 68 81 00 - plussiez@fr.egide-group.com

INBOUND CAPITAL - Relations investisseurs - Frédéric Portier / David Chermont - +44 7802 533333 - fportier@inbound.capital

FIN'EXTENSO - Relations presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

