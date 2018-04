EGIDE / Mot-clé(s) : Conférence

EGIDE participera à l'European Smallcap Event 2018



11-Avr-2018 / 18:45 CET/CEST



Trappes, Bollène, Cambridge & San Diego, le 11 avril 2018 - 18h30 CET EGIDE participera à l'European Smallcap Event 2018 Le groupe EGIDE (Euronext Paris - ISIN : FR0000072373 - Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID) participera à l'European Smallcap Event 2018 de Paris, les 16 et 17 avril 2018. A cette occasion, Jim COLLINS, Président Directeur Général, et Philippe LUSSIEZ, Directeur Financier, rencontreront les investisseurs français et européens, afin de leur présenter l'actualité d'Egide, notamment les résultats 2017, la stratégie et les perspectives de développement du groupe. Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitier de Puissance, .). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.





Toutes les informations sur l'évènement : small2018.midcapevents.com CALENDRIER FINANCIER

13 avril 2018 : chiffre d'affaires T1-18 Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group.com Egide a renouvelé sa qualification OSEO d'entreprise innovante le 30 juillet 2015

Système de management qualité et environnement certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2004

EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 - Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID

