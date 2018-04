Egide : croissance de 24,5% du CA au 1er trimestre

16/04/2018 | 09:09

Egide annonce un chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 de 8,03 millions d'euros, en croissance de 24,5%, dans un contexte défavorable de l'évolution de la parité euro-dollar (+8,5% à périmètre comparable et à taux de change constant).



L'impact positif de l'intégration de Santier sur les ventes du groupe se confirme, tout comme la croissance des ventes céramique HTCC d'Egide USA. Sur le premier trimestre 2018, les filiales américaines du groupe ont représenté 52% des ventes totales, contre 42% en 2017.



S'appuyant sur un bon carnet de commandes, Egide table sur une poursuite de la croissance organique au niveau pour l'année 2018, malgré un ralentissement de la croissance en Europe depuis le début de l'année et les effets de change négatifs.



