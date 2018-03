Egide : nouveau directeur pour le site de San Diego

15/03/2018 | 09:33

Egide annonce la nomination chez sa filiale américaine Santier, de Chris Kvitek à la direction de l'usine de San Diego, en remplacement de Mansoor Mosallaie, qui a quitté le groupe pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.



Chris Kvitek sera responsable des activités de fabrication des matériaux à haute conductivité thermique et des ensembles hermétiques mais également de l'usinage, de l'électro-érosion (EDM) et du traitement de surface.



Sa mission sera de poursuivre et d'accélérer l'amélioration des performances opérationnelles de l'usine de San Diego en matière de qualité, de livraison et de rentabilité. Il devra également développer les compétences du site.



