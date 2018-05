Biodivercity®Construction : le campus Pierre-Berger labellisé

C'est une distinction importante : le campus Pierre-Berger a obtenu le label Biodivercity®Construction, qui récompense tous les efforts accomplis pour promouvoir et intégrer la biodiversité. Les actions de création et d'entretien menées depuis l'ouverture ont permis de passer d'un site « pauvre » en accueil écologique à un site à très fort potentiel écologique, signe d'un enrichissement notoire de l'accueil de la biodiversité.

De fait, le campus a de multiples atouts :

· des milieux variés : milieu arboré, prairies, haies libres, massifs horticoles, noues ;

· 147 espèces végétales plantées ou semées ;

· 70 % de plantes locales ;

· 91 arbres de grand développement ;

· 2500 m² de toiture végétalisée ;

· un système innovant de géogrilles végétalisées pour talus très pentu ;

· la gestion écologique du site avec acceptation de la flore spontanée et accueil de la biodiversité.

Pour rappel, le label Biodivercity® Construction est le premier label international pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets immobiliers de construction et de rénovation, en phase conception.

Le label est porté par le Conseil international biodiversité & immobilier (CIBI) dont Eiffage est adhérent et qui s'inscrit dans son programme d'actions au titre de la Stratégie nationale pour la biodiversité. Son objectif est de promouvoir les meilleures pratiques en matière de biodiversité urbaine pendant les phases de programmation, conception et construction du cadre bâti, en France et dans le monde.

Le label évalue et affiche la performance écologique des bâtiments autour de quatre grands axes :

• les axes 1 et 2 s'intéressent respectivement à l'engagement et aux moyens mis en œuvre,

• les axes 3 et 4 se concentrent sur l'évaluation des bénéfices écologiques et des bénéfices pour les usagers.

Après la labellisation de l'écoquartier de Smartseille, ce nouveau succès atteste que le Groupe confirme sa volonté de promouvoir et d'intégrer la biodiversité dans ses opérations immobilières.

Parallèlement, le Groupe a soumis l'écoquartier LaVallée à Chatenay-Malabry comme projet pilote du nouveau label Biodivercity® Ready qui porte pour sa part sur la phase aménagement.