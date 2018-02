Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu un accord en vue d’acquérir 51 % du groupe Kropman, basé à Nimègue, aux Pays-Bas, spécialisé dans les domaines multi techniques du génie électrique et mécanique et du contrôle et mesure de contamination. Le spécialiste du BTP et des concessions n'a pas dévoilé dans son communiqué les détails financiers de l'opération. Kropman compte plus de 800 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 153 millions d’euros en 2017.Cette acquisition, négociée de gré à gré, permet à Eiffage Énergie Systèmes de renforcer son maillage européen.Première acquisition d'Eiffage Énergie Systèmes aux Pays-Bas, Kropman va lui permettre de proposer à ses clients l'ensemble de ses savoir-faire sur ce territoire.Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence néerlandaises. Elle devrait être finalisée courant 2018.