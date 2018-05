Eiffage : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eiffage a enregistré une croissance de 5,6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 3,379 milliards d'euros. En organique, ce dernier a augmenté de 4,3%. Dans le détail des deux divisions du groupe, Travaux et Concessions, le chiffre d'affaires des premiers a progressé de 4,8% (+3,1% en organique) et celui des secondes de 8,8% (+9,2% en organique). Fort d’une prise de commandes soutenue en Travaux et d’un trafic autoroutier toujours bien orienté, Eiffage confirme ses perspectives pour 2018.Eiffage anticipe une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires en 2018. Ses résultats sont également attendus en progression.Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 14,1 milliards d'euros au 31 mars 2018, en hausse de 23 % sur un an (+17% sur 3 mois) et représente 13,6 mois d'activité des branches Travaux. Le carnet de commandes de l'immobilier s'établit à 0,6 milliard d'euros (+2% sur un an) et celui des Concessions à 1,1 milliard d'euros (inchangé sur un an).