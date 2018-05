Eiffage : Benelux a accueilli 83 000 personnes sur ses chantiers en Belgique lors de la journée chantiers ouverts

Le chantier sur le site Skyline à Izegem a particulièrement attiré les regards. Les plus de 1500 visiteurs de la nouvelle tour de bureaux de cinquante mètres de haut ont pu apprécier la vue fantastique sur toute la région, et ont eu la chance de faire « un death ride » spectaculaire à une hauteur de quarante mètres !

Les chantiers du Canal Wharf le long du canal de Bruxelles (300 visiteurs), le China Belgium Technology Center à Louvain-la-Neuve (500), l'école communale éco énergétique de Zarren (300), la piscine communale de Kalmthout (650), la nouvelle construction passive du collège Bernardus à Oudenaarde (450) et la gare multimodale de Namur (300) ont également suscité beaucoup d'intérêt.

Nous remercions tous les visiteurs pour leur intérêt envers nos projets et nous espérons tous les revoir l'année prochaine.