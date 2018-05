Eiffage : Construction, aux côtés de la Fondation Abbé Pierre, inaugure la pension de famille de Laval en Mayenne

Dans le cadre de son mécénat avec la Fondation Abbé Pierre, Eiffage Construction a réalisé les travaux d'agrandissement et de rénovation de la Pension de famille Paul Laizé. Ces travaux ont été possibles grâce au mécénat de compétences d'Eiffage Construction et à la collecte de fonds de la fondation Les Petites Pierres.

Eiffage Construction a apporté son soutien en mécénat de compétences pour aménager les combles d'un des deux immeubles du site principal de la Pension de famille afin d'y créer deux studios et ainsi rapatrier les deux résidents qui vivaient sur un site éloigné.

Ces travaux ont également permis d'agrandir la salle de vie et créer une pièce d'accueil pour en faire des espaces conviviaux afin de favoriser le lien social entre les résidents, partager des temps forts (repas en commun), permettre des rencontres avec des personnes extérieures (notamment les professionnels) et développer les échanges, ce qui est essentiel pour l'insertion des personnes.

Pour rappel, Eiffage Construction renouvelle son soutien auprès de la Fondation Abbé Pierre depuis 13 ans par son engagement de mécène et son action contre le mal logement. La convention de partenariat qui lie les deux acteurs a permis le financement de programmes pour la création de logements sociaux et pensions de famille. Eiffage Construction, à travers la nouvelle forme de partenariat adoptée en 2010, agit désormais dans le cadre d'un mécénat de compétences et fait bénéficier à la Fondation de son savoir-faire métier. Au-delà du soutien de l'entreprise, il témoigne de l'implication des équipes sur le terrain. L'entreprise aide à la concrétisation de projets soutenus par la Fondation Abbé Pierre ou par des associations spécialisées dans l'insertion par le logement.