Eiffage : Génie Civil Marine et Saipem SA retenues pour développer les études d'avant-projet et d’exécution en vue du contrat de réalisation pour le terminal gazier du champ Tortue/Ahmeyim au large des côtes mauritano-sénégalaises (link is external)

Vélizy-Villacoublay, le 17 avril 2018

Communiqué de presse

Eiffage Génie Civil Marine et Saipem SA retenues pour développer les études d'avant-projet et d'exécution en vue du contrat de réalisation pour le terminal gazier du champ Tortue/Ahmeyim au large des côtes mauritano-sénégalaises

Eiffage Génie Civil Marine a été retenue par BP, en consortium avec Saipem SA, pour réaliser des études de conception d'avant-projet (FEED) et préparer l'exécution du Hub/Terminal Tortue/Ahmeyim, un important projet GNL situé sur les frontières maritimes de la Mauritanie et du Sénégal. Le Hub/Terminal consiste en une infrastructure d'accostage, réalisée à 10 km des côtes et protégée par un brise-lame réalisé au large, pour accueillir l'usine de liquéfaction flottante et permettre l'accostage des méthaniers.

Cette phase initiale d'ingénierie doit permettre au consortium, piloté par Eiffage Génie Civil Marine, de définir la conception des infrastructures et le plan d'exécution. Elle va démarrer immédiatement et devra se terminer d'ici la fin de l'année. Le contrat prévoit des mécanismes pour permettre le passage à un contrat EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation - Ingénierie, fourniture, construction et installation) forfaitaire.

Quatre premiers puits situés à des profondeurs de plus de 2 800 m, sont reliés par des pipelines de production de 75 km menant à une plate-forme flottante d'extraction, de stockage et de déchargement qui traite le gaz extrait et le renvoie via un pipeline de 35 km jusqu'au terminal de liquéfaction flottant (FLNG).

Le champ Tortue / Ahmeyim est situé dans le bloc C-8 au large de la Mauritanie et le bloc Saint-Louis Profond au large du Sénégal. Découvert par Kosmos Energy, société américaine d'exploration et de production de pétrole et de gaz, il a fait l'objet d'une cession partielle à BP en décembre 2016. Cette dernière détient désormais 60 % du projet dont elle est également l'opérateur.

À propos d'Eiffage Génie Civil Marine

Rattachée à la branche Infrastructures d'Eiffage (4,7 Md€ de CA en 2017 - 23 400 collaborateurs), Eiffage Génie Civil Marine, forte d'une solide expérience en matière d'infrastructures maritimes de tous types, est l'entité du Groupe Eiffage dédiée à ces projets spécifiques à l'international. Dotée de son propre bureau d'études, Eiffage Génie Civil Marine est en outre spécialisée dans la maîtrise et la gestion des projets complexes.

Contact presse

Dominique Duchemin Tél. : +33 1 71 59 17 10 dominique-marie.duchemin@eiffage.com