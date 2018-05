Eiffage : Immobilier pose la première pierre des nouveaux locaux du site Booking.com à Tourcoing

Situé près de la gare de Tourcoing, ce nouvel immeuble R+3 de 8 000 m², dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à l'agence d'architecture Colfedy, sera le futur centre européen des relations clients de Booking.com. Il accueillera 420 employés et le groupe envisage un déploiement jusqu'à 900 emplois sur ce site.

En complément des bureaux, des commerces et services seront créés au rez-de-chaussée de l'immeuble afin d'animer le secteur de la gare et l'hypercentre de Tourcoing.

Eiffage Immobilier et la SEM Ville Renouvelée ont conclu une Vente en Etat d'Achèvement du projet avec la Foncière de l'Erable (groupe Crédit Agricole).

L'opération, d'une valeur de 11,5 M€, sera livrée au printemps 2019.