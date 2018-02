Eiffage : Razel-Bec et TSO remportent, en groupement, le lot 1 de la ligne 16 (link is external)

Vélizy-Villacoublay, le 20 février 2018 18:20

Communiqué de presse

Eiffage, Razel-Bec et TSO remportent, en groupement, le lot 1 de la ligne 16, plus important lot du Grand Paris Express, pour un montant de 1,84 milliard d'euros

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil, mandataire du groupement constitué avec Eiffage Rail, Razel-Bec, TSO (filiale de NGE) et TSO Caténaires viennent de se voir attribuer par la Société du Grand Paris la réalisation du lot 1 de la ligne 16 du Grand Paris Express, qui reliera Saint-Ouen à Aulnay et au Bourget, en Seine-Saint-Denis. Ce lot permettra le raccordement avec la ligne 14 et la construction des premiers kilomètres de la ligne 17 et de la ligne 15 vers l'est.

Le marché, d'un montant de 1,84 milliard d'euros (1,71 milliard d'euros pour Eiffage), comprend le creusement de plus de 19 kilomètres de tunnel, la construction de 18 ouvrages annexes, la pose des voies ferrées, caténaires, équipements linéaires et la création de 5 gares : Stade de France, La Courneuve Six-Routes, Le Bourget RER, Le Blanc-Mesnil, et Saint-Denis Pleyel, qui sera la plus grande gare du Grand Paris Express (250 000 voyageurs par jour).

Le groupement fait appel aux sous-traitants Eiffage Fondations, Icop et Capocci et les ingénieries partenaires Sweco et Antea. Il fera également travailler de nombreuses PME.

Ce gigantesque chantier, qui implique la mise en œuvre de 700 000 m³ de béton et l'excavation de 2 600 000 m³ de terrain, nécessitera l'utilisation de six tunneliers.

Il mobilisera plus de 1 500 personnes en pointe et générera près de 6 000 000 d'heures de travail, dont 500 000 heures en insertion.

Les travaux comprennent une période de préparation de 3 mois et seront réalisés dans un délai de 6 ans.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de près de 64 000 collaborateurs et a réalisé, en 2016, un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros dont près de 20 % à l'international.

À propos d'Eiffage Génie Civil et d'Eiffage Rail

Eiffage Génie Civil intervient, depuis la conception jusqu'à la construction, sur de nombreux ouvrages en France et à l'international, notamment en Afrique. Créée en 2010, sa filiale Eiffage Rail a participé à la réalisation de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire et réalise les travaux de voies et de caténaires d'un important lot de prolongement d'Eole, la ligne E du RER, à l'ouest de Paris, ainsi que le chantier du TER de Dakar au Sénégal.

À propos de TSO

TSO (filiale de NGE) est un des leaders européens des infrastructures et systèmes ferroviaires. Entreprise d'envergure internationale, TSO répond aux besoins de ses clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et une expertise de plus de 90 ans. TSO construit, renouvelle, entretient les voies ferrées et les caténaires (TSO Caténaires). L'entreprise propose un large panel de solutions dans les domaines de la sécurisation et signalisation ferroviaire. TSO privilégie l'innovation et le développement de synergies entre son expertise et les métiers complémentaires de NGE permettant au groupe de proposer une offre globale. TSO et ses filiales réalisent un chiffre d'affaires de 440 millions d'euros et comptent environ 3 000 collaborateurs (données 2017).

À propos de Razel-Bec

Le groupe Razel-Bec, filiale du groupe Fayat, intervient dans tous les domaines des travaux publics : ouvrages d'art, génie civil Industriel, travaux souterrains, infrastructures linéaires (autoroutes, TGV), travaux aéroportuaires. Le groupe Razel-Bec s'appuie sur l'expertise reconnue de ses équipes et propose des techniques éprouvées en France et à l'international.