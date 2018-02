Eiffage : acquisition de 51% du groupe Kropman

23/02/2018 | 18:25

Eiffage annonce l'acquisition de 51 % du groupe Kropman, basé à Nimègue, aux Pays-Bas. Cette société est spécialisée dans les domaines multi techniques du génie électrique et mécanique et du contrôle et mesure de contamination.



Kropman compte plus de 800 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 153 millions d'euros en 2017.



' Cette acquisition, négociée de gré à gré, permet à Eiffage Énergie Systèmes de renforcer son maillage européen ' précise le groupe.



' Première acquisition d'Eiffage Énergie Systèmes aux Pays-Bas, Kropman va lui permettre de proposer à ses clients l'ensemble de ses savoir-faire sur ce territoire '.



Cette transaction devrait être finalisée courant 2018.



