Eiffage : contrat majeur dans le cadre du Grand Paris Express

20/02/2018 | 18:49

Eiffage a annoncé ce mardi soir s'être vu attribuer via sa filiale Eiffage Génie Civil, mandataire du groupement constitué avec Eiffage Rail, Razel-Bec, TSO (filiale de NGE) et TSO Caténaires, la réalisation du lot 1 de la ligne 16 du Grand Paris Express par la Société du Grand Paris.



Cette ligne doit relier Saint-Ouen à Aulnay-sous-Bois et au Bourget (Seine-Saint-Denis) et le lot concerné permettra le raccordement avec la ligne 14 ainsi la construction des premiers kilomètres de la ligne 17 et de la ligne 15 vers l'est.



Le marché, d'un montant global de 1,84 milliard d'euros, dont 1,71 milliard pour Eiffage, comprend le creusement de plus de 19 kilomètres de tunnel, la construction de 18 ouvrages annexes, la pose des voies ferrées, caténaires, équipements linéaires ainsi que la création de 5 gares : Stade de France, La Courneuve Six-Routes, Le Bourget RER, Le Blanc-Mesnil, et Saint-Denis Pleyel, qui sera la plus grande gare du Grand Paris Express (250.000 voyageurs par jour).



Ce chantier titanesque impliquera également la mise en oeuvre de 700.000 mètres cubes de béton, l'excavation de 2,6 millions de mètres cubes de terrain et nécessitera l'utilisation de 6 tunneliers.



Enfin, les travaux comprennent une période de préparation de 3 mois et seront réalisés dans un délai de 6 ans.





