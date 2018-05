Eiffage : lève 143,6 millions d'euros auprès de ses salariés

21/05/2018 | 09:05

Eiffage indique que près de 44.000 salariés ont souscrit à son augmentation de capital aux salariés en France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Allemagne et Sénégal, par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2018.



L'opération s'élève à 143.607.323,79 euros et consiste en l'émission de 1.933.584 actions nouvelles (représentant 1,97% du nombre d'actions en circulation), au prix de souscription unitaire de 74,27 euros.



En conséquence, le capital du groupe de construction et de concessions est désormais divisé en 99.937.350 actions. A l'issue de l'opération, le FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2018 détiendra 1,93% du capital d'Eiffage.



