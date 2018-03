Eiffage : opération de croissance externe en Suisse

15/03/2018 | 18:01

Eiffage a annoncé ce jeudi après Bourse avoir procédé via sa filiale Eiffage Construction à l'acquisiton de Priora AG, l'un des leaders de la construction en Suisse alémanique.



Lancée en 1992, Priora AG génère un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions de francs suisses (environ 340 millions d'euros).



Cette société est active en construction neuve et en réhabilitation, dans le résidentiel (60%), le tertiaire (30%) et les équipements publics (10%). Elledéveloppe également des opérations en montage immobilier pour des propriétaires fonciers.



Cette opération permettra à Priora AG de poursuivre son développement. Négociée de gré à gré, elle s'inscrit dans la stratégie de développement européenne d'Eiffage et renforce les positions du groupe en Suisse, après l'achat en 2016 du groupe Yerly, spécialisé dans la thermie.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.