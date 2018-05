Eiffage : un partenariat public-privé avec Bruay-sur-l'Escaut

09/05/2018 | 14:58

Expercité, la marque d'Eiffage Énergie Systèmes dédiée aux villes et collectivités, a été choisie par la ville de Bruay-sur-l'Escaut, située dans le département du Nord, a annoncé le groupe Eiffage ce jour.



Les équipes d'Eiffage ont un an, dans le cadre d'un Partenariat public-privé (PPP) et à compter du 22 décembre 2017, pour remplacer les installations d'éclairage public défectueuses et déployer la majeure partie (54 caméras) d'un système de vidéosurveillance sur l'ensemble de la ville. Le PPP a été signé pour une durée de 15 ans.



'Nos équipes se chargeront de la mise en valeur des bâtiments majeurs de la ville. Une dizaine de sites sera mise en lumière, en étroite collaboration avec Sara Castagné, fondatrice de la société LUMINOcité. L'illumination de l'un d'eux se fera en parfaite autonomie énergétique', annonce Eiffage.





