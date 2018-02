Outre Eiffage Génie Civil, mandataire du groupement, le consortium comprend Razel-Bec (filiale du groupe Fayat), et TSO (filiale de NGE).

Le tronçon reliera Saint-Ouen à Aulnay et au Bourget, en Seine-Saint-Denis. Il permettra le raccordement avec la ligne 14 et la construction des premiers kilomètres de la ligne 17 et de la ligne 15 vers l'est, précise Eiffage dans un communiqué.

