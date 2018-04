EKINOPS : vise une marge d'Ebitda positive en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ekinops (-5,76% à 3,93 euros) a enregistré en 2017 une perte nette de 6,455 millions d'euros contre une perte nette de 2,86 millions d'euros en 2016. Les comptes de l'équipementier télécoms ont été pénalisés par les autres produits et charges opérationnels (-2 millions d'euros), qui sont constitués principalement des frais non récurrents directement imputables au rapprochement entre Ekinops et OneAccess. L'Ebitda de l'équipementier télécoms est, lui, passé de -853 000 euros en 2016 à 256 000 euros en 2017.Déjà publié, son chiffre d'affaires a enregistré un bond de 89% à 34,31 millions d'euros. Le groupe a bénéficié de la consolidation de la société OneAccess à compter du quatrième trimestre 2017, à hauteur de 15,24 millions d'euros sur la période.Au premier trimestre de son exercice 2018, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 18,71 millions d'euros, contre 4,40 millions d'euros au cours du précédent exercice. Sur le périmètre historique d'Ekinops (hors OneAccess), la croissance s'est établie à 16% à taux de change constants.Après le rapprochement stratégique avec OneAccess, Ekinops entend se consacrer en 2018 à sa dynamique commerciale et à l'accélération des synergies entre les deux sociétés afin de tirer parti des solutions innovantes et du portefeuille clients riche en opérateurs de rang 1.Dans ce contexte, Ekinops se fixe pour objectif de réaliser en 2018 un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 80 millions d'euros (contre un chiffre d'affaires 2017 pro forma de 73,8 millions d'euros), avec une marge d'Ebitda positive.