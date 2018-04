Ekinops : Kapsch CarrierCom choisit la suite logicielle NFV de OneAccess pour ses solutions réseaux virtualisés d’entreprise

Le middleware OVP (Open Virtualization Platform) de OneAccess et sa fonction virtualisée de routage vRouter génèrent une solution multi-fournisseurs pour les opérateurs et les grandes entreprises

Kapsch CarrierCom, une société du groupe Kapsch, est un intégrateur et un fournisseur global de solutions de télécommunications destinées aux opérateurs téléphoniques, aux opérateurs ferroviaires, aux compagnies de transport public, ainsi qu'aux entreprises nécessitant des solutions en temps réel pour la gestion de parcs d'actifs.

En utilisant l'environnement de virtualisation de OneAccess, OneAccess a aidé Kapsch à mettre en place une solution de réseau virtualisé basée sur sa plateforme Open Virtualization (OVP), qui pose les bases de l'hébergement, du chaînage et de la gestion de VNFs tierces.

Kapsch a créé sa propre approche du 'universal CPE' (uCPE) afin de répondre à l'ensemble des exigences de ses clients, en garantissant une intégration et une mise en œuvre de bout en bout. KCC a intégré la solution OneManage et Design Studio de OneAccess avec une solution d'orchestration tierce et le middleware OneAccess OVP dans leur white box présélectionnée. Cela permet à Kapsch d'offrir aux opérateurs et aux grandes entreprises une solution uCPE évolutive et totalement ouverte, capable de prendre en charge différents modèles de déploiement définis par le client, d'un «thin uCPE» à une solution hébergée en datacenter.

'Nous avons choisi de nous associer à OneAccess car ils possèdent à la fois l'expertise technique et la capacité logicielle nous permettant de créer une solution de virtualisation totalement ouverte et multi-fournisseurs pour nos clients télécoms et entreprises', commente Marc Bouteyre, Directeur SDN/NFV Solution Management, Kapsch. 'OneAccess Design Studio nous a permis de bâtir de façon très visuelle et très facilement l'architecture de la solution complète et de créer les descriptions de services idoines. La plateforme OVP repose sur notre white box et nous l'utilisons pour alimenter la fonction routeur virtualisé (vRouter VNF) de OneAccess. Nous sommes également libres d'introduire des VNFs tierces - que OneAccess nous aidera à valider et à certifier. OneAccess comprend vraiment la signification de système ouvert.'

'La solution uCPE de Kapsch fournit des fonctions virtualisées qui aident les opérateurs, les fournisseurs de services et les entreprises à réduire leurs coûts d'infrastructure réseau, à améliorer les performances et à offrir de nouveaux services générateurs de revenus pour chaque client.' commente Didier Brédy, CEO de OneAccess. 'Les réseaux pour le marché entreprise évoluent rapidement et des solutions ouvertes et clés-en-main comme celles que nous aidons à construire offrent un réel avantage concurrentiel aux intégrateurs innovants comme Kapsch.'

Kapsch a évalué quatre solutions concurrentes avant de choisir OneAccess comme partenaire. Après la réussite d'un POC (Proof of Concept) avec un important fournisseur de services en 2017, le partenariat est maintenant engagé dans son premier projet sur le terrain.