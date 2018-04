Ekinops : La solution FlexRate d’EKINOPS déployée par Epsilon, fournisseur mondial de réseaux axés Cloud

Upgrade de villes majeures en Europe avec les ROADM Ekinops

Epsilon fournit des réseaux complexes à l'aide de sa structure Global Interconnect, qui comprend plus de 600 prestataires de services partenaires, int erconnexions Internet et fournisseurs de services Cloud de premier plan. Au cours des 18 derniers mois, Epsilon a vu croître rapidement ses besoins en connectivité « On Demand » et pour ses solutions SDN (Software-Defined Networking). Pour répondre aux besoins croissants de capacité à New York (Etats-Unis), Epsilon a construit un réseau entièrement nouveau utilisant les modules EKINOPS PM 200FRS02 FlexRate qui fournissent jusqu'à 200Gb (Gigabit) de bande passante aux 18 points de présence (PoP) métropolitains dans la ville, pour des services 100GbE (Gigabit Ethernet).

Epsilon a sélectionné EKINOPS non seulement pour l'amélioration des performances et la flexibilité offertes par le PM 200FRS02, mais aussi pour l'évolutivité de cette solution. Jusqu'à six modules peuvent être déployés sur un seul châssis offrant une capacité de 1,2 Tbps (Terabit par seconde) dans seulement 2 RU et avec une consommation d'énergie ultra faible. EKINOPS était également le seul fournisseur capable de répondre au calendrier de livraison accéléré de quatre semaines qu'Epsilon exigeait pour répondre aux demandes spécifiques urgentes de ses clients.

Les modules PM 200FRS02 utilisent des ports clients QSFP28 avec une modulation côté ligne sélectionnable par logiciel pouvant être configurée en tant que DP-QPSK ou 16QAM pour créer des liaisons de transport 100Gb/s (Gigabit par seconde) ou 200Gb/s. Cette nouvelle génération de modules offre une fonctionnalité améliorée dans un tiers de l'encombrement de l'équipement précédent, occupant seulement un seul emplacement dans un châssis EKINOPS 360.

En outre, Epsilon modernise également son réseau dans trois grandes villes européennes - Paris, Francfort et Amsterdam - en déployant les équipements EKINOPS ROADM ainsi que les solutions de filtres passifs qui offrent une alternative rentable pour augmenter la capacité. À l'instar de New York, ces réseaux européens sont très demandés et ont dû se développer rapidement selon le même calendrier de quatre semaines.

'Dans un marché mondial dominé par le SDN, il est essentiel d'offrir de nouveaux niveaux d'évolutivité et de flexibilité. Nos clients veulent des solutions à la demande qui peuvent évoluer avec leurs activités, peu importe où elles se trouvent', indique Vibeke Harder, directeur mondial des opérations réseau et de la technologie chez Epsilon. 'EKINOPS nous a proposé les solutions réseau dont nous avions besoin avec des délais très compétitifs. Ils ont travaillé en étroite collaboration pour comprendre nos besoins et ont fourni une solution qui accompagnera la croissance de nos activités en Amérique du Nord et en Europe. Nous sommes une entreprise unique et EKINOPS nous a apporté une solution unique.'

'Aujourd'hui, les réseaux sont axés sur la vitesse et la rapidité, pas seulement celle des débits binaires, mais également sur la vitesse d'accès au marché et la rapidité de livraison des équipements. Epsilon est un exemple parfait de cette approche', déclare Mark Burton, vice-président EMEA des ventes d'Ekinops. 'La plateforme EKINOPS 360 avec le PM 200FRS02 les aide aujourd'hui sur chacun de ces aspects avec des capacités 200G, tout en leur offrant le chemin vers le 400G quand ils en auront besoin.'