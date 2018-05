Ekinops : OneAccess permet à un opérateur italien majeur de fournir du très haut débit à partir de ses infrastructures cuivre existantes

Une solution innovante allant jusqu'à 300 Mb/s pour répondre à la demande croissante du marché des entreprises

Avec plusieurs milliers d'unités à déployer chaque année, le routeur ONE521 va permettre à cet opérateur italien de proposer une offre unique, et ainsi de rester compétitif auprès d'une cible PME et ETI, tout en augmentant sensiblement sa clientèle.

'Ce déploiement prouve que l'utilisation de nos technologies change la donne pour le marché Entreprise', commente Pravin Mirchandani, Directeur Marketing de OneAccess. 'Malgré les initiatives des pouvoirs publics et la concurrence d'opérateurs pour déployer des réseaux 'nouvelle génération' en Italie, notre technologie a permis à cet opérateur de rester compétitif et de tirer le meilleur parti de son infrastructure cuivre existante.'

Les nouveaux routeurs OneAccess sont les premières solutions, dédiées aux entreprises, à exploiter la puissance du tout dernier chipset BCM63138SE de Broadcom et à prendre en charge les services VDSL2 Profil 35b et VDSL double paires. Ils offrent des vitesses d'accès allant jusqu'à 300 Mb/s et prennent en charge des services à valeur ajoutée tels que la sauvegarde vocale, le WiFi et la 4G. En permettant la prise en charge de la fibre avec back-up en cuivre, ainsi que la fourniture de fibre optique haut débit (FTTP), ces équipements protègent également les investissements de l'opérateur dans le cadre de ses futurs déploiements de fibre optique.

'En tant qu'expert sur le marché des entreprises et fervent soutien de Broadcom et Enhanced VDSL, OneAccess offre aux opérateurs une flexibilité et un modèle économique rentable et évolutif', ajoute Mirchandani. 'Avec nos solutions, les opérateurs peuvent répondre à la demande croissante de services haut débit avant même de déployer la fibre.'

Standardisé en novembre 2015, VDSL2 + (profil E-VDSL 35b) et VDSL double paires sont les dernières évolutions de la technologie VDSL2. Ils offrent des débits descendants jusqu'à 300Mb/s sur des distances inférieures à 250 m et des débits en amont jusqu'à 100Mb/s sur une seule paire de fils de cuivre. La liaison VDSL combine deux ou plusieurs paires de lignes VDSL2 classiques et, sur une distance donnée, multiplie la bande passante disponible par le nombre de paires liées.

Le ONE521, nouveauté de la gamme OneAccess, fait partie de la nouvelle génération de plateformes basées sur OneOS6, le système d'exploitation flexible et « NETCONF-ready » récemment lancé par OneAccess. La combinaison des technologies VDSL de nouvelle génération, FTTP et OneOS6 permet aux opérateurs de conserver un maximum de flexibilité et de choix dans la façon dont ils fournissent des services haut débit et fonctions réseau associées à leurs clients.

Les nouvelles plateformes sont aujourd'hui disponibles pour tous les opérateurs. Des informations plus techniques sur ces nouvelles plateformes sont disponibles sur le site Web de OneAccess : https://www.oneaccess-net.com/pcpe/multi-service-routers.