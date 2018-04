Ekinops : Résultats annuels 2017 - Perspectives 2018 : bonne dynamique commerciale et mise en oeuvre progressive des synergies

PARIS, le 11 avril 2018 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, publie ce jour ses comptes annuels 2017 (clos le 31 décembre 2017), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 10 avril 2018. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes. La société OneAccess est consolidée par intégration globale depuis le 1er octobre 2017 dans les comptes du groupe.

En K€ - Normes IFRS - Données auditées 2016 2017 Chiffre d'affaires 18 184 34 291 Marge brute 9 075 17 509 En % 49,9% 51,1% Charges opérationnelles 11 846 21 403 EBITDA* (853) 256 Résultat opérationnel courant (2 771) (3 894) Autres produits et charges opérationnels (8) (2 019) Résultat opérationnel (2 779) (5 913) Résultat net consolidé (2 859) (6 455)

* L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits calculés liés aux paiements en actions.

En 2017, le chiffre d'affaires consolidé d'Ekinops s'est établi à 34,29 M€, en croissance de +89%.

Le groupe a bénéficié de la consolidation de la société OneAccess à compter du 4ème trimestre 2017, à hauteur de 15,23 M€ sur la période.

Sur le périmètre historique d'Ekinops (hors OneAccess), la croissance annuelle s'est établie à +5% par rapport à 2016 (+6% à taux de change constants). La fin de l'exercice a été impactée par le décalage du cycle d'investissement du 1er client d'Ekinops en 2016, basé dans la zone EMEA Nord. Hors impact de ce décalage de commandes, la croissance annuelle à périmètre historique s'est établie à +14%.

A l'issue de l'exercice 2017, la répartition géographique du chiffre d'affaires (en base pro forma) était la suivante : 35% réalisé en France, 45% en EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique) hors France, 13% dans la zone Amériques (Amérique du Nord et Amérique du Sud) et 7% en APAC (Asie Pacifique).

A l'issue de l'exercice 2017, Ekinops compte désormais 5 opérateurs Tier 1 au sein de son Top 10 clients, et 16 Tier 1 au total sur l'ensemble du portefeuille clients. Le poids du Top 10 clients est de 54% en 2017.

La marge brute du groupe s'est établie à 17,5 M€ en 2017, représentant 51,1% du chiffre d'affaires consolidé, conforme à l'ambition du groupe à long terme d'une marge brute supérieure à 50%.

L'EBITDA 2017 ressort à 0,3 M€ en 2017, contre -0,9 M€ un an plus tôt.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et provisions (-1,6 M€) et des charges non décaissables relatives aux paiements en actions (1,8 M€), le résultat opérationnel courant s'est établi à -3,9 M€.

Les autres produits et charges opérationnels (-2,0 M€) sont constitués principalement des frais non récurrents directement imputables au rapprochement entre Ekinops et OneAccess. Le résultat opérationnel s'élève ainsi à -5,9 M€.

Le résultat net 2017 est de -6,5 M€, intégrant un résultat financier de -0,5 M€ constitué principalement de pertes de change

Situation bilancielle au 31 décembre 2017

ACTIF - En K€ - Normes IFRS

Données auditées 31/12

2016 31/12

2017 ACTIF - En K€ - Normes IFRS

Données auditées 31/12

2016 31/12

2017 Actifs non courants 2 278 68 971 Capitaux propres 15 821 76 608 dont Goodwill 0 44 566 Emprunts financiers 1 899 18 530 dont Immo. incorporelles 1 290 12 385 dont dette bancaire relative au financement du CIR - 5 036 Actifs courants 13 543 35 431 dont dette factoring 295 7 424 dont Stocks 5 708 8 736 Dettes fournisseurs 3 000 11 041 dont Comptes clients 6 284 20 703 Autres passifs 3 532 19 539 Disponibilités 8 431 21 316 TOTAL 24 252 125 718 TOTAL 24 252 125 718

Au 31 décembre 2017, Ekinops bénéficiait d'une situation de bilan extrêmement solide, renforcée par l'intégration de OneAccess et les levées de fonds concomitantes à l'opération de rapprochement.

Les capitaux propres s'élevaient à 76,6 M€ en fin d'année, pour des actifs non courants de 69,0 M€, dont 44,6 M€ de goodwill exclusivement issus du rapprochement avec OneAccess.

L'augmentation des stocks et des comptes clients est la conséquence directe du rapprochement des sociétés.

Ekinops présentait à fin 2017 une trésorerie disponible de 21,3 M€, pour des dettes financières de 18,5 M€, dont 7,4 M€ de dette d'affacturage et 5,0 M€ de dette bancaire relative au préfinancement du CIR (Crédit Impôt Recherche). Le groupe bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette1 positive solide de 7,8 M€.

Perspectives 2018

L'année 2017 a été consacrée au rapprochement stratégique avec OneAccess, et à l'intégration des sociétés et de leurs équipes à compter du 4ème trimestre. Ce changement de dimension ambitieux a donné naissance à un acteur de référence des solutions pour les réseaux télécom, présent à la fois sur les solutions de transport optique, les services Ethernet et les routeurs d'entreprise.

En 2018, avec sa nouvelle organisation qui est désormais en place, le groupe entend se consacrer à sa dynamique commerciale et à l'accélération des synergies entre les deux sociétés afin de tirer parti des solutions innovantes et du portefeuille clients riche en opérateurs de rang 1.

Sur le plan de la R&D, les programmes de développement en commun de nouveaux produits identifiés à fort potentiel de croissance, tirant parti de la convergence des couches 1/2/3 et de la virtualisation des fonctions réseaux, ont été lancés : produits d'accès Ethernet haut-débit (EAD) 10G / 100G, intégration des fonctions de transport et de commutation (POT), routeurs d'entreprise haut débit. Le groupe vise la mise sur le marché fin 2018 / début 2019 d'un premier équipement issu de ces travaux communs de R&D.

Dans ce contexte, Ekinops se fixe pour objectif de réaliser en 2018 un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 80 M€ (contre un chiffre d'affaires 2017 pro forma de 73,8 M€), avec une marge d'EBITDA positive.

Activité du 1er trimestre 2018

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 2017 2018 Chiffre d'affaires 1er trimestre 4,40 18,71

Au 1er trimestre de son exercice 2018, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 18,71 M€, contre 4,40 M€ au cours du précédent exercice.

Sur le périmètre historique d'Ekinops (hors OneAccess), la croissance du 1er trimestre 2018 s'est établie à +16% à taux de change constants.

Sur le plan géographique, la France a représenté 44% des ventes trimestrielles, la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique hors France) 33%, les Amériques 15% et l'Asie Pacifique 7%.

La dynamique du début d'année est très positive et les synergies commerciales (cross-selling) se mettent progressivement en place à l'image des discussions avancées en cours avec plusieurs gros opérateurs déjà clients du groupe.

Ce bon début d'exercice est donc pleinement conforme aux objectifs financiers 2018.

Agenda financier 2018

Date Publication Mercredi 13 juin 2018 Assemblée générale annuelle Mercredi 25 juillet 2018 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2018 (non audité) Mercredi 26 septembre 2018 Résultats semestriels 2018 (examen limité) Mercredi 17 octobre 2018 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 (non audité) Mercredi 23 janvier 2019 Chiffre d'affaires annuel 2018 (non audité)

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires : la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau). À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées. Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Plus d'informations sur www.ekinops.net

1 Trésorerie disponible – emprunts financiers (hors dette bancaire relative au préfinancement du CIR)

