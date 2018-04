Ekinops : contrat avec Kapsch CarrierCom

09/04/2018 | 18:17

Ekinops a fait savoir ce lundi après clôture que la suite logicielle NFV de sa filiale OneAccess a permis à Kapsch CarrierCom (KCC) de créer une solution de virtualisation ouverte et multi-fournisseurs pour les opérateurs de telecommunications et les entreprises.



Kapsch CarrierCom, une société du groupe Kapsch, est un intégrateur et un fournisseur global de solutions de télécommunications destinées aux opérateurs téléphoniques, aux opérateurs ferroviaires, aux compagnies de transport public ainsi qu'aux entreprises nécessitant des solutions en temps réel pour la gestion de parcs d'actifs.



En utilisant l'environnement de virtualisation de OneAccess, OneAccess a aidé Kapsch à mettre en place une solution de réseau virtualisé basée sur sa plateforme 'Open Virtualization' (OVP), qui pose les bases de l'hébergement, du chaînage et de la gestion de VNFs tierces.





