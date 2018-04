Ekinops : succès du déploiement de FlexRate par Epsilon

04/04/2018 | 09:49

Ekinops annonce le succès du déploiement de son nouveau module PM 200FRS02 FlexRate sur un réseau entièrement nouveau construit par Epsilon, fournisseur mondial de services de communications et de connectivité.



Pour répondre aux besoins croissants de capacité à New York, Epsilon a construit un réseau entièrement nouveau utilisant les modules Ekinops PM 200FRS02 FlexRate qui fournissent jusqu'à 200Gb de bande passante aux 18 points de présence métropolitains dans la ville.



'Epsilon a sélectionné Ekinops non seulement pour l'amélioration des performances et la flexibilité offertes par le PM 200FRS02, mais aussi pour l'évolutivité de cette solution', explique la société, seule capable de répondre au calendrier de livraison exigé.



