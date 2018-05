EDF : EDF finalise l'acquisition de 750 MW d'actifs de production (gaz et pointe) pour soutenir le développement de ses activités renouvelables au Chili

Communiqué de presse



EDF finalise l'acquisition de 750 MW d'actifs de production (gaz et pointe) pour soutenir le développement de ses activités renouvelables au Chili

Le 10 mai 2018, le groupe EDF a finalisé, en partenariat avec l'énergéticien Chilien AME, l'acquisition auprès d'AES Gener de 750MW de capacités de production d'électricité flexibles (gaz et pointe). Elle permettra d'accompagner le développement des projets renouvelables du groupe au Chili en complétant la variabilité de la production éolienne et solaire.

La transaction concerne le cycle combiné au gaz naturel de Nueva Renca (379 MW) et trois turbines à combustion de pointe : Los Vientos (132 MW), Santa Lidia (139 MW) et Renca (100 MW). Les actifs sont détenus en co-contrôle avec AME et 75% de l'opération a été financée par différents financements bancaires. EDF et AME prévoient de moderniser ces actifs pour en optimiser le rendement et les performances environnementales.

A travers cette acquisition commune, EDF et AME renforcent leur collaboration et leur position sur le marché de l'électricité chilien. Les deux entreprises sont déjà partenaires dans la centrale solaire Santiago Solar (115MWc) et dans un projet gas to power combinant une centrale électrique de type CCG (Central el Campesino) et une infrastructure de stockage et de regazéification de GNL (GNL Penco).

Le développement des énergies renouvelables adossées à des moyens de pointe est un des leviers de la transition énergétique chilienne. En effet, le pays vise à porter la part des renouvelables dans le mix énergétique du pays à 60% à horizon 2035 et à abandonner l'utilisation du charbon pour la production d'électricité à l'horizon 2050.

« Avec cette acquisition, le groupe EDF consolide sa présence au Chili et se dote d'actifs flexibles pour répondre au développement du solaire qu'il a déjà entrepris avec son partenaire AME. Le Chili est l'un des principaux pays de développement pour EDF dans le cadre de la stratégie CAP 2030 qui prévoit de tripler nos activités en dehors de l'Europe à l'horizon 2030 et nous sommes fiers de l'accompagner dans sa transition énergétique» a déclaré Marianne Laigneau, Directrice Exécutive Groupe en charge de la Direction Internationale.

Le groupe EDF au Chili

Le groupe EDF est présent au Chili au travers des activités de production renouvelables et des services énergétiques :

Centrale solaire Bolero (146 MWc) : codétenue par EDF Renewables Chile et Marubeni, son partenaire japonais. Sa production annuelle équivaut à la consommation annuelle d'électricité de 191 000 foyers chiliens. Elle est composée de 475 000 modules photovoltaïques équipés de trackers pour suivre la course du soleil, s'étend sur plus de 500 hectares. Situé dans le désert d'Atacama, elle bénéficie du plus haut niveau de radiation solaire au monde.



Cabo Léones : parc éolien de 115MW, codétenu à parts-égales par EDF Renewables Chile et le développeur d'installation d'énergies renouvelables espagnol, Ibereólica. Il est situé sur la côte de la région d'Atacama, au nord du Chili et est constitué de 55 turbines de 2,1 MW de capacité unitaire.



Santiago Solar : parc solaire de 115MWc située à 50 km au nord de la capitale du pays, au coeur du principal centre de consommation électrique du Chili. Composé d'environ 400 000 modules, il s'étend sur plus de 200 hectares. La production de la centrale solaire équivaut à la consommation électrique annuelle de plus de 90 000 foyers chiliens. L'installation est codétenue à parité par EDF Renewables Chile et AME.



Eclairage public : au travers de sa filiale Citelum, le groupe EDF détient 13% du marché de l'éclairage public au Chili et gère 14 contrats d'éclairage public correspondant à 150 000 points lumineux dont 35 000 à Santiago de Chile

.

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26.5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 70 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

