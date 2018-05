EDF : Le groupe EDF met en service sa première installation d'énergies renouvelables aux Émirats arabes unis

Communiqué de presse



Le lundi 30 avril 2018, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, émir de Dubaï, vice-président et Premier ministre des Emirats arabes unis, accompagné de Son Excellence Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur Général de DEWA, Son Excellence Dr Sultan Al Jaber, Ministre d'Etat, Président du Conseil d'administration de Masdar, Abu Dhabi Future Energy Company, et Directeur général d'ADNOC, Mohamed Jameel Al Ramahi, Directeur Général de Masdar, et de Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général du Groupe EDF, en présence de Son Excellence Ludovic Pouille, ambassadeur de France, et de Bruno Bensasson, Directeur Exécutif Groupe en charge du Pôle énergies renouvelables, ont inauguré 200 MW de capacité photovoltaïque dans l'Emirat de Dubaï.

L'installation constitue la première tranche d'un ensemble de 800 MW, appelé « Dewa III » pour lequel EDF s'est associée avec Masdar et avec Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). « DEWA III » constitue la Phase 3 de l'un des plus puissants projets de parc solaire au monde - le Parc Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Représentant un investissement total de 14 milliards de dollars US (50 milliards AED), ce parc aura une capacité installée totale de 5000 MW, créant plus de 1000 emplois durant son développement et évitant jusqu'à 6,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, une fois entièrement opérationnel en 2030. Le projet DEWA III avait été attribué à un tarif très compétitif de 2,99 US cents par kilowattheure pour la production d'électricité solaire. Aux 200 MW à présent installés, succèderont deux mises en service successives de 300 MW, en 2019 puis en 2020. L'installation permettra ainsi d'alimenter en électricité l'exposition universelle « Dubaï 2020 », conformément à la stratégie « Dubaï énergie propre 2050 », visant à porter la part des énergies propres à Dubaï à 75% d'ici 2050.

Jean-Bernard Lévy, Président Directeur Général d'EDF, a déclaré : « C'est un grand honneur pour le groupe EDF de contribuer à la transition énergétique de l'Emirat de Dubaï. Je me félicite de la relation de confiance qui s'est tissée avec nos partenaires Masdar et DEWA pour développer des énergies décarbonées dans la région et au-delà. Dewa III illustre la capacité du groupe EDF à réaliser des projets solaires de grande envergure, et contribue aux ambitions stratégiques CAP 2030 du Groupe : doubler ses capacités renouvelables et tripler son activité internationale en dehors de l'Europe à l'horizon 2030 ».

Bruno Bensasson, Directeur Exécutif Groupe en charge du Pôle énergies renouvelables, a déclaré : « Nous sommes fiers d'inaugurer la première tranche de notre projet solaire d'envergure DEWA III totalisant 800 MW, dans cette région stratégique pour le Groupe EDF. Cette nouvelle réalisation, livrée conformément à un calendrier exigeant, témoigne du savoir-faire de nos équipes quant au développement de grandes centrales solaires ».

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26.5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 70 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

