EDF : a achevé des essais de l'EPR de Flamanville

08/01/2018

EDF annonce avoir achevé, le 6 janvier 2018, la phase des essais dits ' à froid ' de l'EPR de Flamanville.



Cette étape s'inscrit dans le cadre des essais d'ensemble, qui ont débuté au 1er trimestre 2017 et qui permettent de vérifier et de tester le fonctionnement de tous les circuits de l'EPR.



EDF prépare désormais les essais dits ' à chaud ' qui débuteront en juillet 2018. ' Ces essais permettront de démontrer le bon fonctionnement de l'installation ; ils consisteront à tester les matériels dans des conditions de température et de pression similaires aux conditions d'exploitation ' indique le groupe.



EDF confirme la feuille de route du projet Flamanville 3 établie en septembre 2015 avec le chargement du combustible et le démarrage du réacteur à la fin du 4ème trimestre 2018. Le Groupe confirme également le coût du projet fixé à 10,5 milliards d'euros.



