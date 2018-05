Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EDF a mis en service sa première installation d'énergies renouvelables aux Émirats arabes unis. L'installation constitue la première tranche d'un ensemble de 800 MW, appelé Dewa III pour lequel EDF s'est associée avec Masdar et avec Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). Dewa III constitue la Phase 3 de l'un des plus puissants projets de parc solaire au monde - le Parc Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Représentant un investissement total de 14 milliards de dollars, ce parc aura une capacité installée totale de 5000 MW.Dewa III avait été attribué à un tarif très compétitif de 2,99 cents de dollar par kilowattheure pour la production d'électricité solaire. Aux 200 MW à présent installés, succèderont deux mises en service successives de 300 MW, en 2019 puis en 2020. L'installation permettra ainsi d'alimenter en électricité l'exposition universelle Dubaï 2020, conformément à la stratégie "Dubaï énergie propre 2050", visant à porter la part des énergies propres à Dubaï à 75% d'ici 2050.