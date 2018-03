EDF : accord industriel avec NPCIL en Inde

12/03/2018 | 09:57

EDF et NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Limited), énergéticien public indien, ont signé ce week-end un accord industriel en vue de la réalisation de 6 réacteurs de type EPR sur le site de Jaitapur en Inde.



D'une puissance totale avoisinant les 10 gigawatts (GW), Jaitapur sera le plus grand projet nucléaire au monde.



L'accord définit le schéma industriel du projet, les rôles et les responsabilités des partenaires ainsi que le calendrier prévisionnel pour les prochaines étapes.



Selon ses termes, l'électricien français interviendra en tant que fournisseur de la technologie EPR. Pour les 2 premiers réacteurs, il assurera l'ensemble des études d'ingénierie ainsi que des achats de composants. Concernant les 4 autres unités, une partie de la responsabilité des achats et des études pourra être confiée à des entreprises locales. Le groupe apportera également à NPCIL son expérience dans la construction de réacteurs EPR.



En qualité de propriétaire et de futur exploitant de la centrale nucléaire de Jaitapur, NPCIL sera pour sa part responsable de l'obtention de l'ensemble des autorisations et certifications requises en Inde, de la construction de l'ensemble des 6 réacteurs et des infrastructures de site.



Surperformant nettement la tendance à Paris, l'action EDF s'adjuge près de 1% vers 10h.





