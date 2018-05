EDF : acquisition de capacités au Chili finalisée

11/05/2018 | 07:49

EDF indique avoir finalisé, en partenariat avec le chilien AME, l'acquisition auprès d'AES Gener de 750 MW de capacités de production d'électricité flexibles (gaz et pointe), pour accompagner le développement de ses projets renouvelables au Chili.



L'électricien français précise que la transaction concerne le cycle combiné au gaz naturel de Nueva Renca (379 MW) et trois turbines à combustion de pointe à Los Vientos (132 MW), Santa Lidia (139 MW) et Renca (100 MW).



Les actifs sont détenus en co-contrôle avec AME et 75% de l'opération a été financée par différents financements bancaires. EDF et AME prévoient de moderniser ces actifs pour en optimiser le rendement et les performances environnementales.



