EDF : développe des nouveaux moyens de stockage

27/03/2018 | 14:10

Le groupe annonce son Plan Stockage Electrique avec pour objectif de devenir le leader européen du secteur d'ici à 2035.



' Le stockage est un levier essentiel de la transition énergétique, aux côtés de l'efficacité énergétique et des énergies nucléaires et renouvelables ' indique le groupe.



Le groupe est déjà présent sur les principaux champs d'application des technologies de stockage, notamment les batteries et les STEP hydrauliques.



EDF a pour ambition de développer 10 GW de nouveaux moyens de stockage dans le monde d'ici à 2035 en plus des 5 GW déjà exploités par le Groupe. Cette accélération représente un investissement de 8 milliards d'euros sur la période 2018-2035.



Le Groupe vise à être le leader en France et en Europe sur le marché des clients particuliers avec sa gamme d'offres d'autoconsommation intégrant des batteries. Le continent africain est également un marché prioritaire pour le groupe qui a l'objectif de développer un portefeuille d'1,2 million de clients ' off-grid ' (sans accès à l'électricité) à l'horizon 2035.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.