EDF : partenariat reconduit avec la FFF

20/04/2018 | 14:38

EDF a rapporté ce vendredi en début d'après-midi avoir signé un nouveau partenariat de 5 ans avec la Fédération française de football (FFF).



A travers ce partenariat, initié en 2014, l'électricien poursuit son accompagnement du football français dans toutes ses composantes, du football amateur au plus haut niveau. A cette occasion, EDF renforce la valorisation du football féminin et devient partenaire principal de l'Equipe de France eFoot.



EDF est également partenaire énergie de la Coupe de France et soutient la FFF dans ses projets destinés au football amateur, ce qui permet au groupe de renforcer sa présence locale et sa proximité avec les Français.





