EDF : réfute les accusations d'UFC que Choisir

05/04/2018 | 16:33

EDF s'est fendu ce jeudi d'un communiqué dans lequel il dit contester 'formellement' les accusations portées à son encontre par l'UFC que Choisir concernant ses actions menées sur le marché de gros de l'électricité.



'L'UFC Que Choisir ne fonde ses allégations sur aucun élément tangible, s'appuyant seulement sur un raisonnement économique erroné qui ne tient pas compte de la réalité du marché de gros, marché européen interconnecté basé sur la rencontre de l'offre et de la demande', a réagi l'électricien, qui souligne en outre 'opérer sous la surveillance permanente du régulateur de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie, qui publie chaque année son rapport sur le fonctionnement des marchés de gros de l'électricité, du CO2 et du gaz naturel'.



Face aux accusations de l'association, qu'EDF juge graves, le groupe se réserve le droit d'intenter toute action devant les tribunaux pour tirer les conséquences de ces allégations.





