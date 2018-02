EDF : signe le contrat de la centrale nucléaire de Vandellòs

21/02/2018 | 18:23

EDF, en partenariat avec Westinghouse Electric Spain (WES), a remporté l'appel d'offres lancé par ENRESA, l'agence nationale espagnole responsable de la gestion des déchets radioactifs et de la déconstruction des sites nucléaires.



Le contrat porte sur la fourniture de prestations de services d'ingénierie dans le cadre du démantèlement de l'unité de production n°1 de la centrale nucléaire de Vandellòs (Hospitalet de l'Infant, Espagne).



Les deux industriels réaliseront pour le compte d'ENRESA des prestations d'ingénierie assurant le maintien en configuration sécurisée du réacteur UNGG de Vandellòs. La durée du contrat est de 4 ans.



' Avec 9 chantiers de démantèlement en cours en France dont 6 sont des réacteurs UNGG, EDF dispose d'une expertise unique dans ce domaine et aspire à devenir un acteur de référence sur le marché émergent de démantèlement ' déclare Sylvain Granger, directeur des Projets Déconstruction-Déchets d'EDF.



' Cela démontre en outre notre expertise et nos capacités à apporter des solutions innovantes en matière de déconstruction ', indique Yves Brachet, le vice-président de Westinghouse.



