Electricite de France : EDF confirme le calendrier du projet Hinkley Point

L'électricien public français, qui dirige le chantier et exploitera la centrale, avait revu à la hausse le coût du projet en juillet 2017 - à 19,6 milliards de livres sterling, soit 1,5 milliard de plus que prévu - et annoncé qu'il risquait de subir des retards.

"Tous les jalons techniques de 2017 ont été atteints. Une nouvelle organisation a été mise en place le 1er septembre, après une revue qui a identifié un risque, non avéré, de décalage de quinze mois pour le premier réacteur et de neuf mois pour le second", a déclaré au Figaro Jean-Bernard Lévy.

"La livraison du premier EPR de Hinkley Point est attendue comme prévu pour fin 2025, du deuxième pour fin 2026", a-t-il ajouté.

"Que le Royaume-Uni appartienne ou non à l'Union européenne est (...) neutre pour la solidité de notre position sur Hinkley Point. Le nucléaire est, avec la défense, une industrie de souveraineté où la coopération bilatérale entre la France et le Royaume-Uni est et restera forte", a également dit le PDG d'EDF.

Estimant que la filière nucléaire française a "surmonté une phase difficile", Jean-Bernard Lévy a en outre déclaré qu'elle passait désormais à "l'étape de conquête internationale en vue de succès commerciaux", citant des marchés prometteurs tels que l'Arabie saoudite et l'Inde.

(Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)