Electricite de France : EDF dépose plainte contre X à la suite de la disparition de cadenas sur des armoires du contrôle-commande de l'EPR de Flamanville

Communiqué de presse

7 mai 2018

EDF dépose plainte contre X à la suite de la disparition de cadenas sur des armoires du contrôle-commande de l'EPR de Flamanville

Le 5 mai 2018, EDF a déposé une plainte contre X auprès de la gendarmerie des Pieux.

Cette plainte fait suite à la disparition de cadenas qui permettent de fermer des armoires qui contiennent les matériels informatiques du contrôle-commande de l'EPR de Flamanville*. Les scellés mis en place à l'intérieur des armoires sont intacts.

Les armoires contenant les matériels informatiques du contrôle commande de protection de la chaudière nucléaire ne sont pas concernées par cette disparition.

L'ensemble des autorités compétentes a immédiatement été informé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet événement. EDF a également lancé un audit de l'intégrité du contrôle commande.

Cet événement n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations.

EDF condamne fermement cet acte malveillant.

*Le contrôle-commande est constitué de l'ensemble des systèmes qui permettent de piloter une installation nucléaire.

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26.5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 70 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

