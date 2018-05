Electricite de France : EDF finalise l’acquisition de 750 MW d’actifs de production (gaz et pointe) pour soutenir le développement de ses activités renouvelables au Chili

Le 10 mai 2018, le groupe EDF a finalisé, en partenariat avec l'énergéticien Chilien AME, l'acquisition auprès d'AES Gener de 750MW de capacités de production d'électricité flexibles (gaz et pointe). Elle permettra d'accompagner le développement des projets renouvelables du groupe au Chili en complétant la variabilité de la production éolienne et solaire.

La transaction concerne le cycle combiné au gaz naturel de Nueva Renca (379 MW) et trois turbines à combustion de pointe : Los Vientos (132 MW), Santa Lidia (139 MW) et Renca (100 MW). Les actifs sont détenus en co-contrôle avec AME et 75% de l'opération a été financée par différents financements bancaires. EDF et AME prévoient de moderniser ces actifs pour en optimiser le rendement et les performances environnementales.

A travers cette acquisition commune, EDF et AME renforcent leur collaboration et leur position sur le marché de l'électricité chilien. Les deux entreprises sont déjà partenaires dans la centrale solaire Santiago Solar (115MWc) et dans un projet gas to power combinant une centrale électrique de type CCG (Central el Campesino) et une infrastructure de stockage et de regazéification de GNL (GNL Penco).

Le développement des énergies renouvelables adossées à des moyens de pointe est un des leviers de la transition énergétique chilienne. En effet, le pays vise à porter la part des renouvelables dans le mix énergétique du pays à 60% à horizon 2035 et à abandonner l'utilisation du charbon pour la production d'électricité à l'horizon 2050.

« Avec cette acquisition, le groupe EDF consolide sa présence au Chili et se dote d'actifs flexibles pour répondre au développement du solaire qu'il a déjà entrepris avec son partenaire AME. Le Chili est l'un des principaux pays de développement pour EDF dans le cadre de la stratégie CAP 2030 qui prévoit de tripler nos activités en dehors de l'Europe à l'horizon 2030 et nous sommes fiers de l'accompagner dans sa transition énergétique» a déclaré Marianne Laigneau, Directrice Exécutive Groupe en charge de la Direction Internationale.

Le groupe EDF au Chili

Le groupe EDF est présent au Chili au travers des activités de production renouvelables et des services énergétiques :