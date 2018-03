Electricite de France : EDF lance Metroscope, la solution d’intelligence artificielle au service de l’excellence opérationnelle de ses clients industriels.

En plein coeur de la semaine de l'industrie, le groupe annonce la création d'une nouvelle start-up1 , Metroscope, à destination de ses clients industriels. Metroscope est née d'un projet conçu et construit par une équipe de jeunes entrepreneurs issus de la direction R&D d'EDF, et grâce à l'impulsion et l'accompagnement des équipes d'EDF Nouveaux Business. Cette solution a été testée et approuvée par EDF sur ses propres installations.

La solution proposée par Metroscope permet un diagnostic automatique et fiable d'une installation industrielle pour identifier, sans délai et avec une grande précision, un aléa affectant son process industriel et susceptible de générer une perte de production, une détérioration durable d'un composant, voire l'arrêt pur et simple de l'installation. Une innovation qui ne nécessite l'ajout d'aucun capteur supplémentaire.

Avec Metroscope, les techniciens peuvent régler ces aléas avant qu'ils ne deviennent de vraies défaillances impactant la productivité de l'usine. Cette solution innovante et brevetée par EDF, représente un atout décisif à la décision de maintenance d'un industriel, avec un impact économique significatif.

Pour améliorer l'exploitation de sa production bas carbone, EDF a déjà fait le choix de recourir aux solutions offertes par Metroscope. Celles-ci sont actuellement en cours de déploiement en France sur l'ensemble des salles des machines de son parc nucléaire et bientôt sur ses centrales à Cycles Combinés-Gaz (CCG). Les premiers résultats sont très encourageants et des gains importants sont attendus pour le groupe EDF.

L'année 2018 est l'année de la première phase de développement concret de la solution proposée par Metroscope. Outre EDF, d'autres premiers clients pourront devenir « pilotes » et bénéficier à cet effet d'un accès avantageux à la technologie et participer ainsi à la conception finale du logiciel.

Dans un premier temps, Metroscope s'adressera prioritairement aux producteurs d'électricité. Sa commercialisation finale auprès d'un panel plus large et diversifié de clients industriels interviendra dans un second temps, à l'horizon 2019.

Le groupe EDF diversifie ainsi ses solutions dans le domaine de l'usine intelligente. Une ambition au cœur de la révolution numérique du secteur industriel qui vise à accompagner au plus près ses clients dans les multiples transformations qui touchent leurs métiers, leurs modes de fonctionnement et leurs organisations.

Cédric Lewandowski, Directeur Exécutif Groupe en charge de la direction Innovation, Stratégie et Programmation a déclaré :« Nous nous réjouissons de la création de Metroscope, une nouvelle start-up créée avec le concours de notre R&D et de notre pépinière de start-up, EDF Nouveaux Business. Il s'agit de l'illustrationconcrète de notre engagement pour l'innovation au service de l'industrie. Avec Metroscope, notre volonté est bien de soutenir fortement les projets entrepreneuriaux initiés par nos propres salariés et constituer de véritables écosystèmes compétitifs, durables et créateurs d'emplois. »

Henri Lafontaine, Directeur Exécutif Groupe en charge du Pôle Clients, Services et Action Régionale a déclaré : « Les enjeux autour de l'usine intelligente vont croissant et constituent un axe important de notre stratégie commerciale déployée pour nos clients industriels. Metroscope est un véritable stéthoscope des sites industriels qui doit leur permettre de gagner en performance industrielle et en compétitivité. Cette solution innovante permet d'enrichir la gamme de services proposés à nos clients, de continuer à les accompagner aujourd'hui et demain pour leur usine du futur».

1 Filiale du Groupe EDF à 100%.