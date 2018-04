Electricite de France : EDF renouvelle son partenariat avec la Fédération Française de Football

Le groupe EDF, acteur engagé dans le sport depuis plus de 25 ans, a signé ce vendredi un nouveau partenariat de 5 ans avec la Fédération Française de Football. A travers ce partenariat, initié en 2014, EDF poursuit son accompagnement du football français dans toutes ses composantes, du football amateur au plus haut niveau. A cette occasion, EDF renforce la valorisation du football féminin et devient partenaire principal de l'Equipe de France eFoot.

EDF est également partenaire énergie de la Coupe de France, et soutient la FFF dans ses projets destinés au football amateur. Cela permet à EDF de renforcer sa présence locale et sa proximité avec les français. Le soutien au football amateur, ses 2 millions de licenciés et ses 17 000 clubs, se manifeste aussi par la valorisation de l'implication des salariés dans leur club de cœur. Enfin, la récente nomination de Fabien Devide, alias Néo, membre du Team EDF et 1er sélectionneur de l'Equipe de France eFoot, confirme l'engagement d'EDF dans l'eSport.

Afin de mobiliser le public et rassembler les fans de football derrière les Équipes de France, EDF active toujours le dispositif sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, intitulé « Éclairons le foot ».

Jean-Bernard Lévy, Président Directeur Général d'EDF : « Nous sommes très fiers de renouveler notre engagement aux côtés de la Fédération Française de Football. C'est un partenariat naturel pour EDF, à travers un sport qui fédère de nombreux français et crée de véritables moments d'engouement et de partage lors des grandes compétitions. Ce sera le cas particulièrement cette année avec la Coupe du monde. EDF est présent sur l'ensemble du territoire français, et nous souhaitons ainsi poursuivre nos actions pour favoriser la pratique du football à tous les niveaux dans le cadre de ce partenariat, conformément à nos valeurs de service public. »

Noël Le Graët, Président de la FFF : « Je me réjouis du renouvellement pour cinq ans de ce partenariat avec EDF. EDF est un fleuron de l'industrie française, une vitrine mondiale du savoir-faire français. Cet engagement à nos côtés, dans la durée, est une marque de confiance et de reconnaissance à l'égard des missions et des actions de la FFF. Cet engagement témoigne du dynamisme et de l'attractivité de notre football, de son rayonnement également, du niveau amateur jusqu'au plus haut niveau international, avec nos équipes de France masculines et féminines, avec nos compétitions nationales, à l'image de la Coupe de France qui nous réserve cette année encore des émotions magnifiques et des histoires uniques. L'investissement d'EDF dans les actions de la FFF pour le football féminin et le football amateur est remarquable. »