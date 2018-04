Electricite de France : La FIA renouvelle son partenariat avec EDF

La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) annonce le renouvellement de son partenariat avec EDF, désigné Fournisseur Technique Officiel. Ce partenariat avec le Groupe remonte à 2014, et est ainsi prolongé jusqu'en 2020.

Acteur de référence en matière de recherches sur les véhicules électriques, ainsi que sur les batteries et les systèmes de recharge, EDF continuera donc de travailler avec la FIA dans le domaine de la course automobile, sur la recherche et l'évaluation des systèmes motopropulseurs, de recharge et de sécurité.

Le Championnat de Formula E de la FIA, le Championnat du Monde d'Endurance et d'autres compétitions de la FIA bénéficieront de ces travaux. Les experts d'EDF et de la FIA poursuivront leur partage d'expérience et d'informations autour de la formation des personnels urgentistes, de l'élaboration des normes de sécurité pour les véhicules électriques, et des essais de performance sur les bancs de dernière génération d'EDF, capables d'évaluer les batteries de très haute puissance.

Gilles Simon, Directeur Technique de la FIA, a déclaré : « Depuis sa mise en place en 2014, ce partenariat a permis des avancées considérables pour l'application des nouvelles techniques aux batteries, aux groupes motopropulseurs, aux systèmes de recharge, aux normes de sécurité et à la réglementation; ainsi qu'aux infrastructures. La FIA souhaite poursuivre cette dynamique avec le Groupe EDF, pour aller encore plus loin dans l'exploration de ces nouvelles technologies.»

Bernard Salha, Directeur de la R&D d'EDF, et Bruno Crescent, qui fut à l'origine de ce partenariat, ont déclaré : « Le renouvellement du partenariat entre EDF et la FIA nous permet de poursuivre nos travaux, sur la base des progrès significatifs réalisés ces trois dernières années. Notre implication dans la recherche et le développement au plus haut niveau de la course automobile, contribue à l'émergence des technologies les plus innovantes. C'est pour nous un atout clé à l'heure des nouveaux usages de l'énergie électrique. Ces innovations auront ainsi une influence majeure pour le développement de la mobilité électrique dans la grande consommation. »