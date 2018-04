Electricite de France : La filiale italienne d'EDF pourrait céder des actifs

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Edison, filiale italienne du groupe énergétique EDF (EDF.FR), envisage de céder sa division d'exploration et de production de pétrole et de gaz et aurait mandaté dans cette optique les banques d'investissements Rothschild et Perella Weinberg, rapporte Reuters.

Interrogée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole d'EDF n'a pas souhaité commenter ces informations. Personne n'était disponible dans l'immédiat chez Rothschild et Perella Weinberg.

Ces activités pourraient être valorisées entre 2 et 3 milliards de dollars, selon Reuters.

