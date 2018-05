Electricite de France : Le Groupe EDF acquiert un projet de parc éolien en mer de 450 MW en Écosse auprès de Mainstream Renewable Power

Le groupe EDF, via EDF Renewables au Royaume-Uni, détenu par EDF Energy et EDF Energies Nouvelles, a acquis le projet de parc éolien « Neart na Gaoithe1 » auprès de Mainstream Renewable Power, acteur international de l'éolien et du solaire, au terme d'un processus compétitif.

Ce parc éolien en mer générera une puissance de 450 MW, et pourra alimenter plus de 375 000 foyers2.

Le projet, qui dispose de toutes les autorisations administratives, est situé dans l'estuaire du Forth sur la côte est de l'Écosse et s'étend sur une superficie de 105 km2. Il bénéficie d'un Contract for Difference (CFD) d'une durée de 15 ans au tarif de 140 Euros (correspondant à l'indexation du tarif de 2012 qui était fixé à 114,39 £), ainsi que des accords de raccordement au réseau. Ce projet bénéficie par ailleurs d'un régime de vent parmi les meilleurs d'Europe.

L'investissement total nécessaire à la réalisation du projet s'élève à près de 1,8 milliard £. La mise en service du parc est prévue en 2023. Conformément à la pratique du Groupe, le projet sera ouvert à des partenaires le moment venu pour partager cet effort d'investissement.

Bruno Bensasson, Directeur exécutif Groupe, en charge du Pôle énergies renouvelables et Président-Directeur Général d'EDF Energies Nouvelles, déclare : « Ce nouveau projet d'envergure démontre notre volonté de devenir un acteur de référence de l'éolien en mer à l'international. Il confirme l'engagement d'EDF en faveur des énergies renouvelables notamment dans les pays où le groupe bénéficie d'un ancrage fort comme le Royaume Uni. Le projet s'inscrit dans la stratégie CAP 2030 d'EDF qui prévoit de doubler les capacités renouvelables du groupe à l'horizon 2030 ».

Simone Rossi, Directeur Général d'EDF Energy, souligne : « Ce projet témoigne de nos efforts constants d'investissement et de notre croissance en Écosse, où nous sommes, désormais, le principal producteur d'énergie bas carbone. La contribution de nos activités à l'économie écossaise représente 389 millions £ chaque année. Nous comptons plus de 2 800 collaborateurs et sous-traitants en Ecosse où nous desservons 144 000 clients ».

Andy Kinsella, Directeur Général de Mainstream Renewable Power ajoute : « Nous sommes ravis de faire intervenir EDF Renewables, un partenaire renommé et un important soutien du secteur écossais de l'énergie, dans ce projet d'infrastructure crucial pour l'Écosse. La réalisation de cette cession vient s'ajouter au palmarès de Mainstream, grand développeur indépendant de projets figurant parmi les plus significatifs et les plus complexes dans les secteurs de l'éolien et du solaire en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Le parc éolien en mer de Neart na Gaoithe a été entièrement développé par Mainstream et nous nous réjouissons de remettre à EDF Renewables les clés de ce projet de stature mondiale ».

1 Neart na Gaoithe : traduction en gaélique de « Strength of the Wind » (Puissance du vent).

2 Sur la base de la consommation moyenne d'électricité par foyer de 3 889 kWh le tout divisé par la consommation d'énergie globale au Royaume-Uni (publiée en juillet 2017), et du coefficient de charge moyen des éoliennes offshore de Renewable-UK estimé à 37,2%.