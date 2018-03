Electricite de France : Le groupe EDF annonce le Plan Stockage Electrique avec pour objectif de devenir le leader européen du secteur d’ici à 2035

Dans un paysage énergétique en mutation, EDF accélère dans le développement du stockage de l'électricité pour devenir le leader européen du secteur. Le stockage est un levier essentiel de la transition énergétique, aux côtés de l'efficacité énergétique et des énergies nucléaires et renouvelables. Pionnier dans le domaine, le Groupe est déjà présent sur les principaux champs d'application des technologies de stockage, notamment les batteries et les STEP[1] hydrauliques.

Devenir le leader européen du secteur

EDF a pour ambition de développer 10 GW de nouveaux moyens de stockage dans le monde d'ici à 2035 en plus des 5 GW déjà exploités par le Groupe. Cette accélération représente un investissement de 8 milliards d'euros sur la période 2018-2035.

Les ambitions d'EDF portent sur l'ensemble des marchés du stockage de l'électricité au service du bon fonctionnement de l'équilibre du système électrique, des clients particuliers et entreprises et des territoires. Le Groupe vise notamment à être le leader en France et en Europe sur le marché des clients particuliers avec sa gamme d'offres d'autoconsommation intégrant des batteries. Le continent africain est également un marché prioritaire pour le groupe qui a l'objectif de développer un portefeuille d'1,2 million de clients « off-grid » (sans accès à l'électricité) à l'horizon 2035 en s'appuyant sur des partenariats locaux.

Des réalisations concrètes dans les douze prochains mois

La mise en service d'au moins trois projets de batteries pour la performance et l'équilibre de système électrique;

L'extension de notre offre d'accès à l'électricité avec des panneaux solaires et des batteries au Ghana, après le succès rencontré en Côte d'Ivoire (déjà 15 000 installations).

Démultiplier les forces du Groupe

Face au développement rapide des technologies de stockage, EDF renforce également sa capacité de Recherche et Développement et d'innovation dans le domaine. L'investissement de recherche sur le stockage pour le système électrique est doublé pour atteindre 70 millions d'euros sur la période 2018-2020. En parallèle, EDF Nouveaux Business consacrera dans les deux ans à venir 15 millions d'euros, soit un tiers de ses investissements, aux projets et start-up liés au stockage électrique et à la flexibilité.

Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d'EDF, a déclaré : « Les technologies de stockage de l'électricité sont appelées à transformer radicalement le secteur de l'énergie. Le Plan Stockage Electrique d'EDF s'appuie sur l'expertise de l'ensemble des métiers du Groupe et sur 25 années d'investissement en R&D. La nouvelle frontière que le groupe dessine est celle d'un système énergétique 100% décarboné à l'horizon 2050. De par leur ampleur, le Plan Stockage Electrique, comme le Plan Solaire, confirment la capacité d'EDF à entraîner tout un écosystème compétitif pour concrétiser notre avenir sans carbone.»