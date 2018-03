Electricite de France : Nomination de Bruno Bensasson au Comité Exécutif du Groupe EDF

Bruno Bensasson rejoindra EDF le 16 avril en tant que Directeur exécutif Groupe en charge du Pôle énergies renouvelables et Président-Directeur Général d'EDF Energies Nouvelles.

Né à Paris en 1972, Bruno Bensasson est ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole des Mines de Paris. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1998 au sein de l'Autorité de Sureté Nucléaire en tant que chef de division régionale (Basse et Haute Normandie) puis Directeur de cabinet du Directeur général. Il a ensuite occupé de 2004 à 2006 les fonctions de conseiller technique en charge de l'environnement, des nouvelles énergies et de l'énergie nucléaire au cabinet du Ministre de l'industrie, puis de conseiller auprès Secrétariat Général de la Présidence de la République en charge de l'industrie, de l'environnement et des transports.

Il a rejoint SUEZ en 2007 comme Directeur des études économiques à la Direction du développement et de la stratégie. En 2011, il devient membre du Comité Exécutif de GDF SUEZ en tant que Directeur de la stratégie et du développement durable. Il a été nommé Directeur Général de GDF SUEZ Energie France début 2013 avant de devenir, en juillet 2014, Directeur Général Adjoint de GDF SUEZ Energie Europe en charge du développement et de la production renouvelables. Il occupait depuis 2016 le poste de Directeur Général Engie Afrique. Bruno Bensasson succède à Antoine Cahuzac, qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite. A la demande de Jean-Bernard Lévy et pour favoriser une transition fluide et efficace, Antoine Cahuzac a accepté une mission de conseiller auprès du Président jusqu'à la fin de l'année.

A l'occasion de cette annonce, Jean-Bernard Lévy a déclaré :« Je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement Antoine pour sa contribution stratégique et opérationnelle déterminante dans les succès incontestables du pôle Renouvelables d'EDF. Je suis très heureux qu'Antoine ait accepté d'accompagner pour quelques mois encore le Groupe dans cette phase de transition. Je sais que toutes les équipes se joindront à moi pour saluer l'arrivée de Bruno Bensasson, fin connaisseur des énergies renouvelables en France comme à l'international et manager d'expérience. »