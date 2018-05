La valeur du jour à Paris - EDF : les revenus du premier trimestre rassurent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EDF (+3,08% à 12,225 euros) enregistre l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120 grâce à des revenus trimestriels sans mauvaise surprise et la confirmation de ses objectifs 2018. L'électricien a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 20,446 milliards d'euros, en croissance organique de 3%. Jefferies explique que toutes les divisions du groupe ont présenté des performances en amélioration, bénéficiant de conditions météorologiques favorables, d'une hausse des prix de l'énergie et d'une progression des capacités dans les énergies renouvelables." La croissance est portée par le segment France - Activités régulées en lien avec les hausses des prix et par la performance d'EDF Trading qui bénéficie d'un contexte de volatilité et de prix favorable lié au climat en Europe et en Amérique du Nord ", a commenté de son côté le groupe.La production nucléaire en France s'établit à 112,9 TWh, en hausse de 4,4 TWh. Il s'agit d'une performance cohérente avec l'hypothèse d'une production nucléaire 2018 supérieure à 395 TW.EDF a d'ailleurs confirmé ses objectifs annuels. L'électricien continue de viser un Ebitda compris entre 14,6 et 15,3 milliards d'euros (contre 13,7 milliards en 2017).EDF continue également de tabler pour 2018 sur un cash-flow proche de l'équilibre après dividende (hors Linky, nouveaux développements, cessions d'actifs et éventuel acompte sur dividende au titre de 2018).